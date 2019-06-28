وصول نجم هوليود العالمي ستيفن سيغال إلى إسطنبول.. تعرف على السبب

وصل نجم هوليوود الأمريكي ستيفن سيغال إلى مدينة إسطنبول، الجمعة، بدعوة من جمعية رجال الأعمال التركية الأمريكية-غرفة تجارة أمريكا TABA-AmCham)).

ووصل سيغال مطار إسطنبول قادما من العاصمة الروسية موسكو، التي حصل على جنسيتها قبل ثلاث سنوات.

وفي تصريحاته للصحفيين بالمطار، أعرب عن سعادته لإجراء زيارته الثانية لتركيا بعد عام 2014.

و بشأن الفلم الذي سيشارك فيه حول حياة الطفل السوري الغريق أيلان الكردي الذي حملته الأمواج على بحر بودروم بولاية موغلا، قال سيغال: "لا نملك أي معلومات حول الفلم، وسنتكلم عن ذلك في وقت لاحق".

من جانبه، أشار رئيس المجلس الاستشاري لـTABA-AmCham، علي بيرم أوغلو، إلى أن سيغال سيعقد عدة اجتماعات ولقاءات في تركيا.

وأوضح: "يوم الثلاثاء سيتم الكشف عن كل التفاصل في مؤتمر صحفي، والأربعاء في الثالث من الشهر القادم، سنزور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان".

تجدر الإشارة أن سيغال حصل على الجنسية الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واستلم جوازه من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، وفي 2018 تم تعيينه في منصب ممثل وزارة الخارجية الروسية الخاص لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة.