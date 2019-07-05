شركة مقاولات تركية توقف شاحنة عن العمل بعدما بنى زوج طيور عشه في محركها

أخرجت شركة مقاولات تركية، شاحنة عن الخدمة، بعدما اكتشفت أن زوجاً من الطيور قد بنى عشه في قسم المحرك.

ولاحظ عمال أثناء تشييد طريق بولاية بينغول شرقي تركيا، أن طائرين يطاردان الشاحنة باستمرار ما دفعهم لتفتيشها.

وعثر العمال على عش وفيه 6 بيوض في قسم المحرك، وأبلغوا مسؤولي الشركة، حسبما أفاد العامل إلياس فارول في تصريح صحفي.

وفي خطوة ملفتة، قرر مسؤولو الشركة إخراج الشاحنة عن الخدمة لحين فقس البيوض الستة، وتمكن الصغار من الطيران.

وأوضح فارول أن الشركة قررت إيقاف الشاحنة عن العمل، رغم أن القرار يكلفها مبلغا إضافيا يقدر بنحو 15 ألف ليرة (نحو 3 آلاف دولار) شهريا.

يشار إلى أن الطائر الذي بنى عشه في الشاحنة من فصيلة "الذعرة البيضاء" وتتراوح مدة فقس بيوضه في العادة بين 11 و16 يوما.