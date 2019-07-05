طالب جامعي تركي يخترع قنبلة فريدة لإطفاء الحرائق الضخمة

نجح الطالب التركي ‫مراد توبتاش في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة إينونو بولاية ملاطيا وسط تركيا، باختراع نظام جديد لإطفاء الحرائق الكبيرة، يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وتمكن توبتاش خلال عام واحد من تصميم قنبلة تزن 180 كيلوغراماً، يمكن رميها من أي طائرة أو مروحية على الحرائق، لتنفجر في الهواء عند مسافة محددة فتطفئ الحريق بشكل كامل.

ويمكن للقنبلة، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، أن تطفئ حريقا ضخما ممتدا على مساحة ألف و50 متر مربع.

يقول الطالب توبتاش إن عملية إنجاز التصميم الأولي استغرقت عاماً تقريباً، بينما استغرقت عملية إنتاج النموذج الأولي نحو 3 أشهر.

وأكد توبتاش أنه حصل على دعم مديرية الغابات وقيادة القاعدة الجوية السابعة في المنطقة.

وقال: "سنبدأ عمل الاختبارات بعد إنتاج عدة نماذج وإجراء التحديثات اللازمة على المشروع".

وتمت عملية إنتاج القنبلة بناء على معايير الناتو، وبالتالي يمكن لتركيا أن تقوم بتصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.