سيدة تركية تحصل على درجة الماجستير في عمر الـ63

أنهت سيدة تركية، دراستها الجامعية بحصولها على درجة الماجستير في قسم ريادة الأعمال التجارية في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة "ألب أرسلان توركيش" بولاية أضنة (جنوب).

"جفرية كوناي" سيدة تركية تبلغ من العمر 63 عامًا، وهي أم لولدين وجدة لأربعة أحفاد أنهت عام 2012 درجة البكالوريوس في عمر الـ 56، في كلية إدارة الأعمال بجامعة الأناضول بولاية "أسكي شهير"(وسط).

وباشرت العام الماضي دراسة الماجستير في قسم ريادة الأعمال التجارية وتخرجت فيه بتفوق.

وقالت :"بعد وفاة زوجي عام 1991بقيت وحيدة وباشرت التحضيرات وقطعت على نفسي وعدا بإكمال الدراسة مدى الحياة في تلك الفترة".

وأضافت: "تخرجت من درجة البكالوريوس عام 2012، وعقبها باشرت دراسة درجة الماجستير وتخرجت فيها هذا العام. أنا سعيد جدا لأنني حققت واحدا من أكبر أحلامي" .

وتابعت: "لكوني أعيش وحيدة لدي وقت فراغ، أقضيه بالدراسة. هدفي التالي هو تحسين اللغة الإنجليزية، لأني أحبها كثيرًا، حيث حضرت بعض الدورات لتعلمها. سأكون سعيدة جدا في حال طورت نفسي بهذا الخصوص".

ويطلق الناس المقيمين في محيط السيدة "كوناي" اسم "الجدة العظيمة" بسبب عزمها وإصراراها على التعليم.