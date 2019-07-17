تعرف على المسلسل الجديد لبطل "قيامة أرطغرل" أنجين ألتان

عقب انتهاء حلقات المسلسل التركي الأشهر في الوطن العربي "قيامة أرطغرل" بدأ بطل المسلسل أنجين ألتان دوزياتان في تلقي العديد من العروض التي تهافتت عليه عقب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل داخل تركيا وخارجها.

وقال دوزياتان أنه قام بتقييم العديد العروض لأعمال فنية درامية وسينمائية حتى استقر على مسلسل درامي بعنوان "قورشون".

ويجسد دوزياتان في المسلسل شخصية وكيل نيابة يُدعى "أورهان قورشون" بينما لم يتم الإعلان بعد عن اسم الممثلة التي ستشاركه البطولة.

والمسلسل مستوحى من قصة حقيقية حول حياة المدعي العام الأشهر في تاريخ إسطنبول " مارلون كمال".