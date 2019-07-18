سائق شاحنة تركي يتوقف عن استخدامها حتى تفقس صغار الطيور التي عششت في محركها

انتظر رجل تركي بصبر لمدة 45 يوماً قبل تشغيل شاحنته مجدداً، بعد أن بنت طيور عشها داخل الشاحنة، وراح الرجل يتحقق كل يوم لمعرفة ما إذا كانت فراخ الطيور الستة قد فقست من البيض أم لا.

"بهاء الدين غورسيس"، الذي يعيش في حي "آشاغي جاوندور" في منطقة "جوبوك" في أنقرة ، يكسب رزقه من قيادة شاحنة نصف مقطورة، وينقل البضائع بين المدن وهو يعمل في هذه المهنة منذ حوالي 15 عاماً.

قال الرجل البالغ من العمر (42 عاماً)، لوكالة الأنباء أنه أوقف سيارته أمام منزله في عطلة عيد الفطر المبارك، وبعد العطلة رأى أن الطيور قد عششت في محرك الشاحنة. ووصف الرجل كيف أنه لم يجرؤ على تشغيل المحرك خوفًا من أن يُتلف العش ويقتل الطيور الصغيرة.

استشار السائق أقاربه وأخبروه أن البيض سوف يفقس في غضون 15 يوماً، فقرر انتظارهم مدة كافيةً "ليفقس البيض أولاً، ثم ليطير الفراخ".

وقال غورسيس: "رأيت بالأمس الطيور وهي تطير، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أبدأ فيها باستخدام شاحنتي بعد شهر ونصف الشهر. أشعر بالسعادة البالغة لأنني أستطيع الآن البدء بالعمل وكسب الرزق مرة أخرى".

قال غورسيس إنه وعائلته لحسن الحظ لم يتعرضوا لأي أزمة مالية خلال ذلك الوقت، وبدلاً من ذلك كان يعمل في حديقته، وتمكن أن يقضي وقتاً أطول مع أسرته.

ابنته "آيا سما" أعربت عن سعادتها التي لا توصف لأنها حصلت على فرصةٍ لقضاء المزيد من الوقت مع والدها. وقالت:

"أشكر الطيور حقاً. لقد كان والدي يغيب أسبوعاً كاملاً في بعض الأحيان بداعي العمل، وكنت أفتقده كثيراً. وبفضل الطيور، بقي أبي معنا في المنزل لمدة 45 يوماً، لذلك أنا محظوظة جداً".