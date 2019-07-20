جامع عملات تركي يعرض مجموعاته في متحف خاص

يجمع المواطن التركي أرتاج كونش، العملات المعدنية والورقية خارجة عن التداول لأكثر من 150 دولة، ويعرضها في متحفه الصغير بولاية قارص.

وأوضح كونش (48 عاما) أنه عمل على جمع النقود والعملات الورقية الخارجة عن التداول منذ سنوات عديدة، مشيرا أن مجموعة العملات تعود لدول مثل الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية والحضارة اليونانية والمجر وألمانيا والهند وإندونيسيا وغيرها من الدول.

وأشار كونش أنه يمتلك عملات تعود للإمبراطورية الروسية مطبوعة منذ عام 1898، لافتا إلى أنه يقوم بجمع العملات الورقية العائدة للدول العربية.

وأضاف كونش، أنه يمتلك نقود معدنية مثقوبة وأخرى فضية تعود لأعوام 1945-1948، ترجع الزوار كبار السن إلى الماضي ويشعرون بالحنين لتلك السنوات.

ولفت كونش إلى امتلاكه صورا قديمة لولاية قارص تعود لفترة الإمبراطورية العثمانية، ورسائل وكتب قديمة مكتوبة باللغة العثمانية، إضافة إلى وثيقة تعداد السكان للولاية تعود لعام 1935.