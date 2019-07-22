بيع التسجيلات الأصلية لأول هبوط بشري على سطح القمر بحوالي مليوني دولار

دفعت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مليونا و820 ألف دولار ثمن التسجيلات الأصلية لأول هبوط للبشر على سطح القمر الذي قام به روادها عام 1969.

وكانت الوكالة الأمريكية باعت التسجيلات عام 1976 بالخطأ، إلى مهندس ميكانيكي متقاعد، مقابل مبلغ زهيد قدره 217 دولارا.

لتعاود الظهور أمس في دار سوثبي العريقة للمزادات حيث عرضت في نيويورك الأمريكية.

والتسجيلات عبارة عن 3 أشرطة تتضمن مشاهدة مدتها الزمنية تصل ساعتين ونصف الساعة.

ويظهر في المشاهد رائد الفضاء نيل آرمسترونغ أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر، إضافة إلى حديث للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون.

يذكر أن ناسا اعترفت عام 2006، بأنها لم تتمكن من العثور على تسجيلات الفيديو الأصلية للمركبة "أبولو 11" عندما هبطت على القمر.

وقال مالك التسجيلات إنه لم يكن لديه المعدات اللازمة لمشاهدة الأشرطة، لكن بعد أن بدأ الحديث عنها في ناسا ومحاولة إرجاعها إلى وكالة الفضاء، صار بإمكانه مشاهدة اللقطات لأول مرة في استوديو خاص بولاية كاليفورنيا.