دار الأزياء الفرنسية "Balmain" تفتتح أول متجر لها في إسطنبول

في مشروع مشترك بينها وبين شركة "Beymen" التي تمتلكها شركة الاستثمار القطرية "ميهولة"، أطلقت دار الأزياء الفرنسية "Balmain" أول متجر لها في تركيا في مركز تجاري كبير في إسطنبول. وسيقدم المتجر الذي افتتح في مول "Zorlu" في اسطنبول، الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع لعملائه؛ مفهوماً جديداً للأناقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "Balmain" في بيان صادر عن الشركة، أن إسطنبول هي وجهة ممتازة لدور الأزياء الفاخرة، نظراً إلى فعاليات المدينة ونبضها الدائم بالحياة. وجاء في البيان: "تركيا هي واحدة من الأسواق القوية التي خططنا لبدء العمل فيها منذ فترة طويلة. وستقدم Balmain لعشاق الموضة في اسطنبول، منتجاتها الأنثوية والذكورية، بالإضافة إلى ملحقات الزينة والمظهر الأنيق. نعتقد أن متجرنا الجديد في إسطنبول، سيساهم في تحقيق هدف الشركة في النمو بقوة".

وأشار البيان إلى أن افتتاح متجر للشركة في إسطنبول، يهدف إلى نقل أجواء باريس إلى العملاء في المدينة.

وقال "أوليفير روستينغ"، مصمم الأزياء الفرنسي ومدير الإبداع في "Balmain"، :"تجمع متاجرنا بين الكلاسيكية والحداثة وتدمج بينهما بانسجام".