ما هي أشهى المأكولات التي يتحتم عليك تناولها عند زيارتك لمدينة "طروادة" التركية؟

تقع مدينة طروادة بالقرب من جبال "قاز" وجبل "إيدا" التاريخي، وعلى مقربة من مدينة "جناق قلعة" الحديثة.

عاش الناس في هذه المنطقة، بأعداد متفاوتة، دون انقطاع منذ حوالي 5000 عام. وتعكس الثقافة وغنى المطبخ في هذا المكان، مدى العمق والانصهار بين الشعوب والحضارات التي مرت عليها.

تعد المنطقة حقاً موطناً "لثقافة الطعام"، لذلك سيكون كل ما تأكله وتشربه لذيذاً جداً أثناء زيارتك لهذا المكان.

فيما يلي بعض المأكولات المحلية الرائعة، التي ستجدها عند زيارة مدينة طروادة التاريخية المذهلة.

السمك الأزرق مع الأرز

السمك الأزرق سمك لذيذ يمكن صيده من جميع البحار التركية، وينسجم مذاقه بشكل كبير مع الأرز الطازج، المطبوخ مع الشعيرية التركية القصيرة.

يتم طهي السمك وتقديمه فوق الأرز، مما يسمح لطعمه اللذيذ أن يختلط مع نكهة الأرز التركي التقليدي.

جبن "إزينة"

تدخل "جبنة فيتا" في معظم الوجبات الغربية، ويضفي عليها نكهات مختلفة إلى حد كبير، إلا أن الجبن الأبيض يدخل بتنوع واسع في الوجبات التركية ويضفي عليها العديد من النكهات المميزة.

ويصنع جبن "إزينة" التركي إما من حليب البقر أو الأغنام أو الماعز، ويمكن أن يكون إما صلباً قالبياً أو مفتتا هشاً، ويحضر إما كامل الدسم أو خالي الدسم.

يعتبر هذا الجبن بالفعل عنصراً أساسياً في وجبة الإفطار التركية التقليدية، كذلك يحتل حيزاً هاماً في وجبة العشاء، وغالباً ما يتم تناوله بوصفه وجبة خفيفة قائمة بحد ذاتها، أو يتم استهلاكه في أشهر الصيف مع البطيخ الأحمر أو الأصفر.

تقع بلدة "إزينة" الصغيرة في ولاية "جناق قلعة"، في منطقة تراقيا، وهي تعتبر موطناً للجبن الأبيض.

يمكنك طلب مجموعة متنوعة مما تفضل من الجبن الأبيض، في أي متجر للجبن في تركيا، وتتوافر إمكانية تذوق مختلف الأنواع المعروضة، ولكن إذا كان عليك تجربة واحدة، فاحرص على تذوق جبن "إزينة" الأبيض لأنه حقاً اختيار جيد.

طبق "جيربما"

اسم هذا الطبق يعني حرفياً "مختلط" باللغة التركية، وفيه يتم استخدام الأعشاب والخضروات اللذيذة التي تنمو في منطقة طروادة، بطريقة صحية.

يضاف السبانخ، أو غالباً النباتات الخضراء مثل الكراث –نوع من البصليات-، إلى نوع من الأومليت وتمزج بالجبن المحلي، للحصول على نكهة محلية مدهشة، يصعب عليك العثور على مثيل لها خارج هذه المنطقة، وما يزيد التجربة روعةً أنه من خلال هذا الطبق يمكنك تذوق العديد من أفضل المكونات المأخوذة من مصادر محلية في طبق واحد.

محشي ورق العنب بالسردين المشوي

توجد أسماك السردين المحلية التي تم صيدها حديثاً، والتي تسمى "سارداليا" باللغة التركية، بكثرة في منطقة طروادة.

وكما هو معتاد في جميع أنحاء تركيا، فإن واحدة من أفضل الطرق المحلية للاستمتاع بها هي أن تُلف بأوراق الكرمة اللذيذة.

حلوى الجبن

هذا الطبق الدافئ سهل الصنع ولطيف على المعدة، وهو مزيج مثالي من الحلوى الخفيفة، التي تجعلك تتناول كمية معقولة منه دون أن تشعر بالثقل، مع كونه لذيذ المذاق وذا نكهة رائعة. يتم إذابة الأجبان المحلية غير المملحة وخفقها مع السكر والدقيق حتى تصل إلى التماسك المطلوب. هو بالفعل طبق بسيط ولذيذ!