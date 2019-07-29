حفل زفاف رمزي لشابة تركية مصابة بمتلازمة داون

أقامت أسرة تركية في ولاية "قوجا إيلي" شمال غربي البلاد، حفل زفاف رمزي لابنتهم المصابة بمتلازمة داون.

واستأجرت العائلة قاعةً للحفلات في قضاء "باش إسكيلي" بالولاية، ودعت الأقارب والأصدقاء لحضور زفاف "شيماء إشكين" (29 عاما).

واستقبل الحاضرون "إشكين" في مدخل القاعة بالتصفيق والهتافات الاحتفالية، بعد قدومها على متن سيارة مكشوفة برفقة والدها "كمال إشكين".

كما استمتعت بالرقص على أنغام الموسيقى برفقة المدعوين للحفل، والتقاط الصور معهم بفستان الزفاف .

وقالت "جميلة إشكين"، إن ابنتها خضعت لعملية قلب في سن الثامنة.

وأضافت أن الأسرة دائما ما حرصت على توفير الظروف الملائمة لها، ومساعدتها على إتمام دراستها.

بدورها، أعربت "العروس" شيماء، عن سعادتها الكبيرة بحفل زفافها، وهو الحلم الذي راودها منذ الصغر.





