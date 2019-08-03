العثور على جمجمة عليها آثار لعملية جراحية قبل 2200 عام جنوب غربي تركيا

عثر علماء أتراك على جمجمة يقدر عمرها بـ2200 عام، تظهر عليها آثار عملية جراحية، في مدينة يوروموس الأثرية بولاية موغلا.

وتقع المدينة في قضاء ميلاس بالولاية، جنوب غربي تركيا، وتضم معبد زيوس ليبسينوس، الذي يعد أحد المعابد القديمة الأكثر صمودا إلى يومنا هذا.

وقال رئيس فريق التنقيب الأثري في المنطقة، المدرس بجامعة صدقي قوجامان، في موغلا، أبوذر قزل، إن المدينة كانت إحدى الحواضر الهامة لمملكة كاريا.

ولفت إلى أن الأبحاث والحفريات الأثرية في المنطقة، قدمت مؤشرات هامة حول طبيعة حياة شعب يوروموس.

وأوضح أن الدراسات على الهياكل العظمية، أظهرت أن أهالي المنطقة، كانوا يتمتعون بالصحة والقوة الجسدية عموما، باستثناء حالات تفشي الأوبئة.

وقال إنهم عثروا على جمجمة تعود لرجل، عليها آثار عملية جراحية في الرأس، فضلا عن عثورهم على أدوات طبية في المقابر، ما يسلط الضوء على تاريخ الطب في هذه المنطقة.

ولفت إلى أنهم يعتقدون أن العملية أجريت لهذا الشخص، بسبب ألم في الرأس، أو لوجود مشكلة في جمجمته.

وأوضح أن العثور على أدوات طبية في بعض المقابر، يظهر وجود أطباء قادرين على القيام بعمليات في الرأس، في مدينة يوروموس، قبل أكثر من ألفي عام.