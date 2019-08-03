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علماء يضعون أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة درب التبانة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.08.2019 11:41
آخر تحديث في 03.08.2019 11:47
صورة من موقع Space.com صورة من موقع Space.com

تمكن علماء بولنديون وأمريكيون وبريطانيون، من رسم خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة "درب التبانة"، بما في ذلك النظام الشمسي.

وأضاف موقع Space.com الإلكتروني للأخبار العلمية، الجمعة، أن الخريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة "درب التبانة"، بما في ذلك النظام الشمسي، تتسم بدقتها واحتوائها على تفاصيل أكثر.

ولفت الموقع، أن علماء من جامعات "وارسو" البولندية و"أوهايو" الأمريكية و"وارويك" البريطانية، تمكنوا من إنشاء الخريطة ثلاثية الأبعاد، بعد متابعة "نجوم سفايد Sefeid) ) المتغيرة" وبعدها عن الأجرام السماوية الأخرى في النظام الشمسي.

وأضاف الموقع نقلًا عن عالمة الفلك من جامعة وارسو "دوروتا سكورون"، أن الخريطة الحالية، وعلى عكس الخرائط السابقة، استخدمت طريقة تقوم بحساب المسافة بين النجوم المتغيرة والشمس بطريقة مباشرة.

وذكرت عالمة الفلك، أن الخريطة ثلاثية الأبعاد مهمة جدًا لمعرفة المزيد عن تاريخ وهيكل المجرة وحركة النجوم وانتشارها بعد تكوينها.

وفي إطار إنشاء الخريطة الجديدة، تمت مراقبة حوالي ألفين و400 نجم متغير لمدة 6 سنوات.

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