هل يساعد النظام الغذائي في علاج السرطان حقاً؟

يشكل النظام الغذائي جزءاً أساسياً في علاج بعض الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لكن الأبحاث الجديدة تدعم الأدلة المتزايدة على أنه يمكن أن يساعد في علاج السرطان أيضاً.

وجدت الدراسة التي نشرت الخميس في مجلة "الطبيعة"، أن الحد من تناول نوع من الأحماض الأمينية الموجودة في اللحوم الحمراء والبيض، يعزز علاج السرطان بشكل كبير عند فئران التجارب، ويبطئ نمو الورم عندها.

وقال كبير الباحثين "جاسون لوكاسال"، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة "ديوك" الامريكية: "هذه دلائل قوية للغاية، وسيستفاد منها في تدعيم نجاح عمل الأدوية. أظهرت هذه الدراسة أن هناك العديد من الحالات التي لا يعمل فيها الدواء بمفرده، ولكن إذا قمنا بدمج الدواء مع النظام الغذائي، فإنه يعمل، وقد لا يعمل العلاج الإشعاعي بمفرده بشكل جيد، ولكن إذا استخدم بالتوازي مع الحمية، فإنه يعمل بشكل فعّال".

وقد ركزت الدراسة على الحد من تناول الحمض الأميني "ميثيونين" الذي يعتبر مفتاحاً لعملية تسمى الاستقلاب أحادي الكربون، والذي يساعد خلايا السرطان على النمو.

يذكر أن تقليل تناول الـ"ميثيونين"، يرتبط فعلياً بكل من مكافحة الشيخوخة وفقدان الوزن، لكن أهميته بالنسبة للخلايا السرطانية، تشير إلى أنه يمكن أن يكون أيضاً وسيلة واعدة لتعزيز علاج السرطان.

تجويع السرطان:

قام الباحثون أولاً باختبار الحد من الـ"ميثيونين" في الفئران السليمة، للتأكد من أن تقليله يؤثر فعلاً على الأيض، ثم انتقلوا لاختباره على الفئران المصابة بسرطان القولون والمستقيم وأورام الأنسجة الرخوة. فوجدوا أن جرعة منخفضة من العلاج الكيميائي، والتي لم يكن لها تأثير على سرطان القولون والمستقيم، أدت إلى "تثبيط ملحوظ لنمو الورم" لدى اقترانه بخفض تناول الـ"ميثيونين".

وبالمثل، فإن الجمع بين تقليل تناول الـ"ميثيونين"، والعلاج الإشعاعي في حالة سرطانات الأنسجة الرخوة، يؤدي إلى انخفاض نمو الورم.

وأوضح "لوكاسال" ذلك بقوله: "نهدف إلى جعل الخلايا السرطانية تجوع لبعض المواد الغذائية، على مستوى معين"

وحذر من أنه لا ينبغي استقراء النتائج خارج السرطانات التي تم اختبارها حتى الآن، وأن البحث لا زال بعيد التطبيق على البشر.

وقال "من المؤكد أن هذا ليس بالأمر الشامل الذي يتضمن كافة أنواع السرطانات، وهو لا يمثل علاجاً شافياً. لكن ما يظهر لنا جلياً، هو أن هناك تفاعلات مثيرة للاهتمام بين الطعام الذي نتناوله وكيفية تغير نظم الاستقلاب.. وكيف يمكن لذلك التغير في الأيض الخلوي، أن يؤثر على نمو الورم".

نتائج مثيرة بالفعل:

قام "لوكاسال" وزملاؤه بتوسيع نطاق البحث من خلال تجربة نظام غذائي محدود الـ"ميثيونين"، على ستة أشخاص يتمتعون بصحة جيدة، ووجدوا أن التأثير على التمثيل الغذائي عند الإنسان، يبدو مشابهاً للتأثير الذي ظهر في الفئران.

هذا يشير إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير مماثل على بعض الأورام لدى البشر، بالرغم من أن "لوكاسال" أوضح أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات محددة.

كما حذر "توم ساندرز"، أستاذ علم التغذية في كلية "كينغز كوليج" بلندن، من أنه "لا يوجد دليل من هذه الدراسة يشير إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي، يساعد مرضى السرطان".

وقال "لوكاسال" إنه يأمل في اختبار البحث على البشر المصابين بالسرطان، لكنه أشار إلى أن أبحاث التغذية غالباً ما تحارب لأسباب مالية، كونها تقترح علاجات يصعب تحويلها إلى ربح مالي.

يذكر أن إحدى الدراسات التي أجريت في العام الماضي، أظهرت أن نوعاً من العلاج الكيميائي كان أكثر فاعلية، لدى تطبيقه مع اتباع نظام غذائي منخفض السكر ومرتفع البروتين والدهون. الأمر الذي أشاع اعتقاداً بأن أنواعاً من السرطانات يمكن معالجتها بشكل أفضل بتناول وجبات غذائية منخفضة السكر.

وقال لوكاسال "إنه لأمر مثير حقاً في الوقت الحالي .. أن نرى التأثير الكبير للنظام الغذائي على صحة الإنسان".

وأعرب عن أمله بأن يتمكن الأطباء في المستقبل، من نصح مرضى السرطان باتباع أنظمةٍ غذائيةٍ محددة، للمساعدة في علاجهم، قائلاً: "لم نصل إلى هدفنا بعد، لكن نأمل أن نصل إليه في النهاية".