طلب رسمي لإسعادك أنت

تحية طيبة وبعد لك يا إنسان؛؛

أسعد تسعد.

أنت لقد فُطرت على إسعاد الآخرين، فبإسعادك الآخرين ستتنفس أنت السعادة، سيتسع صدرك، سينتعش قلبك، ستزيد هرومانات السعادة بمجرى دمك الذي يروي أوعية وشرايين قلبك، ومخك، ستُضخ فيك هرمونات السعادة من الأوكستوسين الذي يزيد العمر البيولوجي، و الدوبامين الذي يرفع المناعة، و السيرتونين الذي يزيد النشاط الذهني، و الآندروفين الذي يخفف الألم الجسدي والنفسي، وغيرهم كثير من أنواع هرمونات السعادة.

كل الديانات لم تقبلها الشعوب إلا لأنها حثت على الخير، فلقد وصفك خالقك الله بأوصاف كثيرة والتي من ضمنها (وإنه لحب الخير لشديد) فأنت بشهادة خالقك تحب الخير حباً شديداً، ولكن ماهو عمل الخير الذي يجب ان تعمله؟

بكل قصة هنالك فعل.....ممكن يجعل إحدى الشخصيات بطلاً. بقضاء وقدر قصة حياتك، سترى دورك.

(ونفسٍ وما سواها* فألهمها فجورها وتقواها*)