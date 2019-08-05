هواوي تعتزم الكشف عن أول هواتفها العاملة بنظام تشغيل خاص بها

ستكشف هواوي عن نظام تشغيلها هونغ مينغ الجديد في مؤتمرها للمطورين، الذي ينطلق الجمعة التاسع من أغسطس/آب الجاري في دونغوان بالصين، والذي يتوقع أن يشمل إعلان أول هاتف ذكي يستخدم النظام الجديد.

فقد اختبرت شركة هواوي هاتفا ذكيا مجهزا بنظام تشغيلها المسمى هونغ مينغ، الذي من المحتمل أن يبدأ بيعه بحلول نهاية هذا العام، حسب ما أفادت جلوبال تايمز ووسائل الإعلام الحكومية الصينية.

ورغم أن رئيس مجلس إدارة الشركة لانغ هو قال الأسبوع الماضي، عند إعلان أرباح الشركة للنصف الأول من عام 2019؛ إن الشركة تفضل استخدام نظام تشغيل أندرويد من غوغل للأجهزة المحمولة الخاصة بها، وأشار إلى أن هونغ مينغ جزء من "إستراتيجية طويلة الأجل من هواوي"؛ فإن صحيفة جلوبال تايمز أكدت الأحد -نقلا عن مصادر لم تسمها- أن هناك هاتفًا ذكيًّا يعمل بنظام التشغيل هونغ مينغ يعمل بالفعل. ويمكن أن يظهر الجهاز الأول مع جهاز مات 30 برو في وقت لاحق هذا العام، وغالبا في الربع الرابع، ولم تعلق هواوي اليوم الاثنين على الفور على تقرير لرويترز.

وقالت الشركة في الشهر الماضي إن أول الأجهزة الرئيسية التي تدعمها هونغ مينغ ستكون خطها القادم من أجهزة التلفاز الذكية من طراز هونر.