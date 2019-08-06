جامعة بريطانية تنشر كتاباً لأستاذٍ تركي يحث على تحسين مفهوم التمويل

قامت جامعة بريستول مؤخراً بنشر كتابٍ مالي، كتبه أستاذ جامعي تركي. ويحمل الكتاب عنوان "التمويل الجيد: لماذا نحتاج إلى مفهوم جديد للتمويل"، وهو من تأليف البروفيسور "وداد أك غيراي"، الأستاذ ورئيس مركز الأبحاث والتنظيم المالي في جامعة بوغاز إيتشي بإسطنبول.

يبحث الكتاب في الأسباب الكامنة وراء الأزمات المالية، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ويطرح آراء ومناقشات حول حاجة العالم إلى نظام مالي أفضل.

يشدد "أك غيراي" في الكتاب على أن عواملاً مثل تدمير البيئة، وزيادة الثروة، وتفاوت الدخل، وفقدان الثقة تجاه المؤسسات، تشكل مجتمعةً، تهديداً للنظام الاقتصادي الحالي، وللإنسانية أيضاً، لأن تلك العوامل تخلق "النظم المالية" المتطرفة، مشيراً إلى أن إصراراً جاهلاً على تطبيق النماذج والنظريات التي عفا عليها الزمن، لا يزال سائداً منذ حدوث أكبر انهيار مالي في التاريخ في عام 2008.

يقول البروفسور في الكتاب: "هذه المقاومة غير المنطقية للتغيير، والأخطاء المتكررة، هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. يبدو أن الأزمة المالية القادمة ستكون أكثر تدميراً".

قامت جامعة بريستول بنشر الكتاب أولاً، وذلك في 5 يوليو 2019. لكنه الآن صار متاحاً للشراء حصرياً على بعض مواقع الانترنت مثل أمازون.

يذكر أن "أك غيراي"، الذي تخرج من قسم الإدارة في جامعة بوغازايتشي عام 1980، حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد وشهادة الدكتوراه. وحصل أيضاً على درجة البكالوريوس في العلوم المالية عام 1985 من جامعة سيراكيوز الأمريكية، وهو يحاضر حالياً، في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في نفس الجامعة التي تخرج منها، بالاضافة إلى قيادة مركز الأبحاث والتنظيم المالي، الذي أسسه عام 2014.