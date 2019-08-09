إسطنبول.. إحباط محاولة تهريب نحل تركي إلى الأردن

ضبطت السلطات التركية 67 صندوقا خاصا بداخلها 603 نحلات خلال عملية لمكافحة تهريب الحشرات في مطار "صبيحة غوكتشن"، بالشطر الآسيوي من إسطنبول.

وأفادت مصادر أمنية، الجمعة، أن فرق وحدة مكافحة التهريب فتشت يوم 18 يوليو/تموز الماضي، حقائب مواطنين أردنيين كانا ينتظران في قاعة الخطوط الخارجية قبل السفر إلى بلادهما، في إطار مكافحة تهريب الحيوانات.

وأوضحت المصادر أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 67 صندوقا مصمما خصيصا لغرض تهريب النحل، بداخله 603 نحلات، وسلمتها لرابطة مربي النحل.

وأوقفت الفرق المواطنين الأردنيين "محمد عيسى" و"شهاب مازن" بشبهة تهريب النحل وإحالتهما للسلطات القضائية التي قررت بدورها إطلاق سراحهما.