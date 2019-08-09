تركيا وألمانيا تسعيان للتعاون في مجال الذكاء الصناعي

يعقد خبراء تجاريون وباحثون وأكاديميون من تركيا وألمانيا، في 22 أغسطس/ آب الجاري، مؤتمرًا بالعاصمة برلين؛ لبحث فرص التعاون في الذكاء الصناعي وتقنيات التصنيع.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا؛ إلى تهيئة الأجواء للتبادل بين الأوساط الأكاديمية وشخصيات العمل الرئيسية في ألمانيا وتركيا.

وفي تصريح للأناضول، قال أوليفر ويتكي، وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة في ألمانيا، إن "الذكاء الصناعي مجال يمكن أن تعمل فيه الشركات الألمانية والتركية في المستقبل".

وأضاف أن بلاده التي تحظى بثقل كبير في الاتحاد الأوروبي، تبقى الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لتركيا.

وأشار المسؤول الألماني إلى أن البلدين لديهما إمكانات كبيرة للتعاون الثنائي، معتبرا أن هذا التعاون يمكن أن يستمر في مجال التحول الرقمي.

وبحسب "ويتكي"، فإن أنقرة بحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة، من أجل تسخير الإمكانات وزيادة استثمارات الشركات الألمانية في تركيا.

من جانبه، شدد شاهين البايراك، الأكاديمي التركي في جامعة برلين، على أهمية تطبيق أنقرة للذكاء الصناعي في مختلف القطاعات.

وقال: "من أجل اللحاق بسرعة بالدول المتقدمة، يتعين على تركيا إقامة علاقات قوية معها لتطبيق الذكاء الصناعي في مختلف المجالات".

ولفت الأكاديمي التركي إلى أن البلدين شرعا بتعديل وضعهما في السوق، من خلال ربط ذلك الذكاء بالمنتجات والخدمات، مضيفًا أن المؤتمر سيدفع بهذه المساعي قدما نحو الأمام.

ونظرا إلى التقنيات المتقدمة في صناعة السيارات والذكاء الصناعي بالصين والولايات المتحدة، ترغب ألمانيا في التركيز على الاستثمار في تلك المجالات.

وقررت الحكومة الألمانية، في 2018، تخصيص أكثر من 3 مليارات يورو لمجال الذكاء الصناعي، وإنشاء فريق من 100 أستاذ جامعي، بحلول 2025، لتطوير الأنظمة.