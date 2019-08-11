البشمانية.. حلوى تكمل فرحة العيد بـقسطموني التركية

تعتبر حلوى "البشمانية"، المعروفة أيضًا باسم "حلوى القصر" من الحلويات الشهيرة في ولاية قسطموني التركية، والتي لا غنى عنها في أيام العيد والمناسبات.

وقبيل عيد الأضحى، كثف منتجو الحلوى من ساعات عملهم لتلبية متطلبات المواطنون في الولاية والزورا من الولايات التركية الأخرى.

وأوضح حسن قره قايا، أحد منتجي الحلوى للأناضول، أن البشمانية بأنواعها تلقى اهتماما كبيرا من قبل سكان الولاية أيام الأعياد والمناسبات.

وأضاف أن الطلبات المتزايدة للحلوى قبيل عيد الأضحى تجبر المنتجين على مضاعفة ساعات عملهم حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأشار "قره قايا" أن السكان المحليون في الولاية والزوار من مختلف الولايات التركية يقصدون المدينة لشراء الحلوى الطازجة المصنعة أمامهم.

وتُصنع "البشمانية"، من عجينة مكونة من السكر والزبدة والطحين، حيث يتم شدّها لفترة معينة بواسطة آلات خاصة، وتعدّ من أشهر الحلويات في تركيا.