كلمات المرور الخاصة بك في خطر.. تعرف على ما يواجه مستخدمي "غوغل كروم"

كشف تقرير تقني حديث، أن نسبة كبيرة من الكلمات المرورية على متصفح "غوغل كروم" ليست آمنة أو أنها تعرضت لعمليات اختراق محتملة.

وفي فبراير الماضي، تم الإعلان عن خاصية جديدة في "غوغل كروم" حتى يمكن للمستخدمين إجراء عملية فحص دقيقة، لأجل معرفة ما إذا كانت حساباتهم قد اخْتُرقت.

ويمكن للمستخدمين أن يقوموا بتنزيل "Password checkup"؛ وتتولى هذه الخدمة فحص قاعدة بيانات تضم 4 ملايين من كلمات المرور، التي تعرضت للاختراق.

وبعد إنجاز عملية الفحص، توضح هذه الخدمة ما إذا كانت كلمتك المرورية من بين الكلمات، التي تعرضت للاختراق.

وبحسب البيانات، التي أعلنت عنها غوغل، مؤخرا، فإن 650 ألف شخص قاموا بتحميل هذه الخدمة، وتبين عند الفحص، أن 316 ألفا منها ليست آمنة بشكل كاف، أما نسبة الحسابات المخترقة فهي 1.25 في المئة.

وتضم هذه الحسابات غير الآمنة أو المخترقة؛ حسابات تابعة لمؤسسات مالية أو حكومية ومواقع تسوق يستخدم فيها الناس بطاقاتهم البنكية، وهذا الأمر يظهر درجة الخطورة في هذه الثغرات الأمنية.

والمثير في البيانات، هو أن الناس لا يبادرون إلى تغيير كلماتهم المرورية، حتى عندما تخبرهم خدمة الأمن الرقمي بأنهم معرضون للخطر.

وكشفت البيانات أن 26 في المئة منهم فقط قاموا بتغيير الكلمات المرورية، لكن الأمر الإيجابي هو أن 60 في المئة من المستخدمين الذين حصنوا حساباتهم، قاموا بإدخال كلمات مرورية قوية ومستعصية إلى حد كبير على الاختراق.