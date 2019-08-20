التكنولوجيا التركية تساعد على ضمان سلامة الأغذية

الوصول إلى الأغذية "الطازجة" لم يعد أمراً سهلاً، خاصةً في المدن الكبرى التي يعيش فيها ملايين البشر. وتخضع الخضار والفواكه الموضوعة على الرفوف سواء الطازجة منها أو المجففة، لبعض العمليات الكيميائية لإطالة عمرها الافتراضي.

وبذلك، يساهم ارتفاع معدل المواد الكيميائية المستخدمة بإلحاق الضرر ليس فقط بصحة الإنسان ولكن أيضا بالاقتصاد الوطني للبلاد.

توفر تقنية "نانوميك" الجديدة، والمبتكرة في جامعة إسطنبول التقنية في منطقة "جيكيرداك"، حلاً فريداً لهذه المشكلة. ويتيح استخدام هذه التقنية التي طورتها الجامعة مؤخراً، إمكانية تناول الأطعمة الطازجة والمجففة بأمان، وتصديرها لمسافات طويلة دون تعرضها للتلف. إذ لا تترك هذه التقنية أي بقايا كيميائية على الطعام ويمكنها الحفاظ على جودة المنتج بأقصى معدل.

أوضحت "بوسة باربار أورجين"، وهي واحدة من المشاركين في تطوير تقنية "نانوميك"، مشكلة استخدام المواد الكيميائية الحافظة في قطاع الأغذية. وقالت: "يوجد اليوم نظامان مختلفان يستخدمان لزيادة العمر الافتراضي للفواكه والخضروات في بلدنا وفي العالم. الأول هو المنتجات التي تمنع فقدان الماء والأكسجين من الفاكهة أو الخضار، والآخر هو المواد الحافظة التي تؤثر على ماهية المزروعات، مما يؤدي إلى تدهور جودة المنتج النهائي. ونظراً لأن كلا الطريقتين لا توفران الحماية الكافية، يتم دمجهما عادةً. إن معظم المواد الحافظة المستخدمة لزيادة العمر الافتراضي للمحاصيل، تتكون من المواد الكيميائية. وهذه المواد الكيميائية ضارة بالإنسان والبيئة وحتى بالمنتجات ذاتها، لذلك يتم تقييد استخدامها في جرعات محددة".

كمية بقايا صفرية

وقالت "أورجين" إن تقنية "نانوميك" أدركت هذه المشكلة، وطورت تكنولوجيا من شأنها توفير الحماية الطبيعية، موضحةً كذلك، كيف تجعل هذه التكنولوجيا منتجاتها ذكية، وكيف تشكل درعاً على الأغذية الطازجة.

"عند تطبيقه لأول مرة ، فإن منتجنا يغطي سطح الفاكهة بالكامل بطبقة صالحة للأكل. وهذا من شأنه أن يوفر تأثيراً مكافئاً للمواد الكيميائية المستخدمة عادةً لمنع نفاذية الأكسجين وفقدان الماء. بعد ذلك تستمر المكونات التي تحافظ على جودة المنتج بالتحرر من الطبقة الصالحة للأكل والمغطية لعموم حبة الفاكهة أو الخضار، بطريقة مسيطر عليها لمدة 48 ساعة.

وهذا الانبعاث للمواد الحافظة الآمنة، يعادل المواد الحافظة الضارة التي كانت تغطي المنتجات الحية. باختصار، لقد قمنا من خلال هذه التكنولوجيا التي طورناها، بالجمع بطريقة ذكية بين النظامين اللذين يحميان جودة المنتجات ويزيدان مدة الصلاحية. كذلك يمكننا من خلال هذا النظام، مراقبة النشاط المتعلق بالحماية بنفس القدر المعمول به في مراقبة أنظمة الحماية الكيميائية المستخدمة في السوق، مع عدم وجود أية بقايا كيميائية، وهي أكبر ميزة لدينا للتفوق على البلدان الأخرى باستخدام مواد حافظة طبيعية".

وحول تقييم الوضع المتعلق بسلامة الأغذية في تركيا، قالت "أورجين" أن القيود الدولية يتم تطبيقها بنجاح في بلادنا، وأن مشاكل تركيا المتعلقة بسلامة الأغذية يوجد أكثر منها في دول العالم. وأوضحت:"على سبيل المثال، في السنوات الأخيرة، في بلد يخضع لسيطرة محكمة مثل ألمانيا، فقد العشرات من الأشخاص حياتهم بسبب كائنات حية دقيقة تنتقل من مجموعة منتجات تعتمد على الأغذية العضوية، ويتطلب التحكم في إنتاج أي منتج جهداً دؤوباً وقوة عاملة. هناك خطوات متخذة لضمان السيطرة الكاملة على ذلك، لكنها لا تزال جديدة".

وأوضحت أورجين أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة أكثر حساسية من العديد من الدول فيما يتعلق بحدود المخلفات، وقال إن العالم يستهدف في نهاية المطاف مخلفات صفرية، مضيفًا أن مخازن التبريد وتطبيقات السلسلة الباردة والمواد الحافظة الطبيعية المستخدمة اليوم كلها لهذا الغرض. وقالت "لهذا السبب تستثمر العديد من شركات الأدوية الكيميائية حول العالم في الحلول الطبيعية". تم التأكيد من خلال الأمثلة السيئة على أن الإنتاج العضوي ليس حلاً في كثير من الأحيان.

"إذا كان المنتج يحتوي على 3 مواد حافظة، فلن تستقبله أوروبا"

وأطلقت أورجين، الشريك المؤسس لشركة نانوميك التي تنتج تكنولوجيا النانو الزراعية، بعض التحذيرات لمنتجي الأغذية. وأوضحت "إذا كان المنتج يحتوي على ثلاث مواد حافظة، فلا يمكن أن يدخل معظم الدول الأوروبية".

ما الذي يجب أن يبحث عنه المستهلك في الأغذية الطازجة؟

تقدم أورجين بعض النصائح للمستهلكين، إذ تشير إلى أنه ينبغي إجراء استهلاك الفاكهة والخضروات وفقًا لموسم نضوجها. مع ملاحظة أن بعض الأسواق تقوم بتحليل مبيدات الآفات وتقدم منتجات مناسبة للتحليل، وقالت أورجين إن شراء المنتجات من هذه الأسواق قد يكون بديلاً: "عادة ما تمر المنتجات المستوردة بالكثير من التحليلات أثناء دخولها إلى بلادنا، لذلك نحن نعرف أنه على الأقل يتم تمريرها من قبل سلطة معينة". وتابعت "أنا شخصياً أتأكد من شراء الفاكهة والخضروات التي أستهلكها من أسواق موثوقة". من المحتمل أن يكون للمنتجات الكيماوية عالية النقاء أو المنتجات المصابة بحروق عالية، وقالت "كان لدى شيوخنا عادة أكل الفاكهة الرديئة، في الواقع، هذا هو الحل الأكثر طبيعية".

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