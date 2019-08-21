في حديقة حيوانات إسطنبول.. ماعز تتبنى ظبياً حديث الولادة وترضعه مع وليدها

عثر في حديقة حيوانات إسطنبول على ظبي حديث الولادة تخلت عنه أمه، فقامت بتبنيه ماعز حنون كانت قد وضعت وليدها في اليوم ذاته.

وكان الظبي وصغير الماعز قد شاهدا النور لأول مرة الأسبوع الماضي في حديقة الحيوانات، لكن الظبي ولد حياً مع شقيق له توأم ولد ميتاً، الأمر الذي يعتقد أنه قد حطم فؤاد أمهما ودعاها للتخلي عنه.

اصطحب حراس الحديقة الظبي الصغير إلى الماعز التي بادرت إلى إرضاعه بعد مرور بعض الوقت.

وأخبر عالم الأحياء "بيرول توران" المسؤول عن رعاية الظبي وكالة أناضول، أنه تعين عليهم حلب الماعز أولاً لتشكيل منعكس المص عند الظبي.

وقال "توران": "بعد تشكيل منعكس المص، أعدنا الظبي إلى الماعز"، فقبلت إرضاعه.

وأشار إلى أن الماعز والغزلان من الحيوانات التي لا تتعلق بالصغار التي لا تحمل نفس رائحتها.

وقال: "بعد أن يبدأ الظبي في المشي، وذلك في غضون أسبوع أو 10 أيام، سوف نعيده إلى والدته. وسنضع رائحتها عليه وفي أغلب الظن أنها ستقبله عندئذ وستتعرف عليه".

وأضاف أن النوع النادر من فصيلة الظبي "فالو" يوجد في مدينة أنطاليا التركية الواقعة على البحر المتوسط.