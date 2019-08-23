تركيا.. ضبط مخطوطة عمرها 1500 عام شمال غربي البلاد

ضبطت السلطات التركية في ولاية "تكير داغ" شمال غربي البلاد مخطوطة يدوية مكتوبة باللغة العبرية يُعتقد أنها تعود لألف و500 عام.

وعلمت مديرية مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بقيام المشتبهين "ي .ب" و"أ .ش" المقيمين في قضاء "جورلي" بعرض مخطوطة أثرية للبيع.

وعلى إثر ذلك، وبناءً على إذن من النيابة العامة، اقتحم فريق من المديرية منزل الشخصين.

وأثناء تفتيش المنزل، عثر الفريق على مخطوطة يدوية مكتوبة باللغة العبرية يعتقد أن تاريخها يعود لـ1500 عاما، ومؤلفة من 17 صفحة.

وأوقف الفريق الشخصين بشبهة تهريب الآثار، وتمت إحالتهما إلى السلطات القضائية.