المطربة "آن ماري" تقدم عرضا للكاراتيه مع طفلة تركية

قدمت المطربة، وكاتبة الأغاني الإنجليزية، آن ماري، عرضا "كاراتيه" قصيرا، مع طفلة تركية خلال زيارتها ولاية أنطاليا التركية.

وأحيت ماري، حفلا غنائيا بمدينة أنطاليا التركية (جنوب غرب)، يوم 25 أغسطس/آب الماضي.

وذكرت الشركة المنظمة للحفل في بيان الثلاثاء، أن ماري التقت قبل الحفل مع لاعبة الكاراتيه الطفلة التركية "بَران قره قايا" وهي من أحد عشاق المطربة.

ونشرت ماري قبل أسبوع على حسابها في موقع "إنستغرام"، مقطعا قصيرا لها مع الطفلة التركية، يقدمن فيه عرضا للكاراتيه.

وحظي العرض بمئات آلاف من المشاهدات.

وأعربت ماري عن إعجابها بأداء الطفلة، مشيرة إلى اهتمامها أيضا بهذه الرياضة.