رؤية الذكاء الصناعي لا تزال أدنى من العين البشرية

في السنوات الأخيرة، كانت التكنولوجيا مبنية على الصور في كل شيء. تتسارع التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية بما يتماشى مع نجاح أنظمة التصوير إلى حد كبير. بالتأكيد، سوف نثق بالآلات أكثر عندما تتمكن أنظمة الصور ذات الذكاء الصناعي (AI)، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الاستشعار وخاصة قيادة السيارات والكاميرات الأمنية ذاتية التحكم بالكامل، من فهم الصور بشكل صحيح وإدراكها كإنسان. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى بعض الوقت للوصول إلى هذه النقطة.

في الواقع، بدأ كل شيء منذ عامين عندما أخطأ الذكاء الصناعي المطور من غوغل في التفريق بين السلحفاة وبندقية مموهة. كانت هذه الصورة التي تصور بالتأكيد سلحفاة للعين البشرية على شكل مسدس لأن الحيوان ربما كان لديه ألوان وأنماط مموهة. من هذا المثال، يعمل عالم البرمجيات على تقليل عدد الصور التي تثير التناقض في الخوارزميات أو بالأحرى يحاولون جعل الخوارزميات منطقية للكائنات بطريقة صحيحة عن طريق آلات التدريب.

إحدى الدراسات التي أجريت كجزء من هذا، العمل المشترك الذي قامت به كل من جامعة كاليفورنيا وبيركلي وجامعات واشنطن وشيكاغو. حيث أنشأ الباحثون من هذه الجامعات ما يقرب من 7500 مجموعة صور متناقضة. هذه الصور تربك نظام تصوير الماكينة لدرجة أن معدل دقتها انخفض بنسبة تزيد على 90٪. أصبحت معدلات نجاح هذه النظم 2-3 ٪.

مع ملاحظة أنهم يرغبون في استخدام هذه المجموعة لتدريب أنظمة التصوير الآلي، وصف الباحثون فشل الخوارزميات بأنها "عيب عميق". ما الذي أربك الآلات؟ بالنسبة إلى الباحثين، فإن اللون والنمط والعلامات والأشكال في خوارزميات التوجيه يمكن أن يكون سبب الخطأ. يقولون: "تركز الخوارزميات على بعض القوام، والآثار والتفاصيل المحددة على الصورة بدلاً من النظر إليها بشكل متكامل". تظل أنظمة التصوير ذات الذكاء الصناعي غير قادرة على النظر إلى العالم بعينٍ إنسانية.

ومع ذلك، فإن عدم القدرة الكلية والمفاهيمية لأنظمة التصوير هذه تساعدهم في مطاردة علامات وصور وتفاصيل محددة أخرى. هذا المطاردة تعمل لا سيما في المجال الطبي. إذ يعد الذكاء الصناعي أفضل من البشر في الكشف عن أورام السرطان، وحتى النوبات القلبية وفقا لآخر الأبحاث.

.. بيكاسو عالم الروبوت

لقد رأينا أن خوارزميات شبكة الخصومة التكاثرية (GAN) يمكن أن تكون فنانًا. كشفت GAN عن إبداعها الخاص بعد التعرف على الآلاف من اللوحات وتقنياتها ، وأثبتت لنا أن الذكاء الصناعي يمكن أن يكون فنانًا محتملاً.

من خلال اتخاذ هذا الادعاء خطوة إلى الأمام، يريد Ai-Da إثبات أن بإمكان الروبوت مع الذكاء الصناعي أن يرسم. Ai-Da هو روبوت بمظهر واقعي جدا. سميت على اسم آدا لوفليس، التي عاشت في القرن التاسع عشر والمعروفة باسم مبرمجة الكمبيوتر الأول في العالم. يمكن لـAi-Da أن ترسم في وقت واحد ما تراه، هي تمثل إنسان بهذا المعنى. برمجت بشكل يتيح لها رسم ما تراه في وقت واحد بدلاً من التدريب خلال اللوحات أولاً ورسم ما تراه بعد ذلك.

يملك الروبوت مهارة لدرجة أنه افتتح معرضًا بعنوان "المستقبل غير الآمن" في جامعة أكسفورد حيث تم تطويره. قيل إن لوحاته مستوحاة من الحركات التعبيرية في القرن العشرين. ويمكنك ملاحظة كلا من بابلو بيكاسو، كاث كولويتز وماكس بيكمان بين ثنايا أفكاره.

تم تصميم ذراعيها، التي نجحت في تنفيذ فنها، بالتعاون مع صلاح الدين العبد وزياد عباس، اللذين طورا أيضًا خوارزمية الرسم الخاصة به.