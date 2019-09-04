رخام "ألازيغ" التركية يزين الأماكن الأكثر تميزاً في العالم

يزين الرخام الكرزي المسخرج من ولاية ألازيغ التركية (شرق)، الأماكن الأكثر تميزًا في العالم، بما في ذلك المسجد الحرام والبيت الأبيض.

وقال مدير شركة "آلاجه قايا للرخام" (Alacakaya Mermer) في ولاية ألازيغ، عابدين كمش، إن الرخام الكرزي التركي يزين الأماكن الأكثر تميزًا في العالم.

وأضاف كمش، أن الرخام الكرزي التركي استخدم لتزيين المسجد الحرام في مكة المكرمة والبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ولفت كمش إلى أن شركته تصدر هذا النوع من الرخام إلى 65 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا.

وأشار إلى أن شركته التي توفر حوالي 600 فرصة عمل، تنتج 40 ألف طن سنويًا من مادة الرخام الكرزي، يجري تصدير نصفها إلى 65 بلدًا.

من جهته، قال مالك الشركة جم ياشلي، أن الرخام الكرزي التركي يجذب انتباه العالم بأسره بفضل لونه الجذاب والعروق البيضاء التي تتخلل الرخام.

وأشار ياشلي أن هذا النوع من الرخام يستخدم في العديد من المشاريع المرموقة، وقد عقدت الشركة اتفاقيات مع كبرى شركات المقاولات في دول الشرق الأوسط لتوفير الرخام الكرزي لها.

وذكر أن الرخام الكرزي المستخرج من ألازيغ جرى استخدامه بمساحة 245 ألف متر مربع في مشروع جبل عمر بمكة المكرمة، بغرض توسيع المسجد الحرام.