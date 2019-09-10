"بيت القهوة التركية المتجول" يبدأ رحلته في أمريكا من نيويورك

بهدف التعريف بالقهوة التركية، انطلق مشروع "بيت القهوة التركية المتجول" في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري بجولات ترويجية في مختلف الولايات الأمريكية، بمشاركة فنانين، وأكاديميين وكتّاب أتراك.

وأوضحت مديرة المشروع، غيزم شالجيغيل وايت للأناضول، أن المشروع التعريفي يمتد من سبتمبر/أيلول وحتى 2 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث سيتم توفير القهوة المجانية والتعريف عنها في كل من مدن نيويورك و نيو جيرسي و ماريلاند و فرجينيا وواشنطن.

وأشارت وايت أن 400 مليون كوب من القهوة يستهلك يوميا في الولايات المتحدة، إلا أنهم لا يعرفون القهوة التركية التي يرجع تاريخها إلى 500 عام.

وقالت: "سنوضح الأهمية التاريخية للقهوة التركية، وسنشاطر المجتمعات الأجنبية قهوتنا اللذيذة عبر عروض فنية بدعم من فريق المتطوعين والجهات الراعية للمشروع".

وأضافت: "المشروع يهدف للتعريف بالقهوة التركية التي يعتقد الأمريكيون بأنها مُرّة، وفي الواقع هي غير ذلك، فهم لا يعرفونها لأنهم لم يتذوقوها".

وتابعت: "نحن نسعى لتغيير هذه الفكرة لديهم عبر مشروعنا الذي يتم فيه التعريف بالقهوة التركية وتاريخها ونكهتها الفريدة، لخلق حصة لقهوتنا في السوق الأمريكية".

وفي إطار الجولة في الولايات المتحدة، سيقدم الكاتب، خبير فن الطهي التركي، جنك غيرغينول، ورئيس قسم التاريخ بجامعة نيشانطاشي، غوكنور أكجهداغ، عروضا تعريفية متعلقة بتاريخ القهوة التركية، فضلًا عن تنظيم ندوات تعليمية في الجامعات والمتاحف المحلية.