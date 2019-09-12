آبل تطلق خدمة بث تلفزيوني منافس لنتفليكس

أخيرا أطلقت آبل خدمتها الخاصة للبث التلفزيوني التي ستنافس بها نتفليكس. وعلى غير المعتاد، ستقدم آبل الخدمة بسعر لا يقارن: 5 دولارات شهريا بدءا من 1 نوفمبر/ تشرين ثان.

وتدشن شركة والت ديزني منافستها الخاصة لنتفليكس في الشهر نفسه بخدمة بث مقابل 7 دولارات شهريا.

ربما تكون الصدفة البحتة هي التي جمعت بين آبل وديزني لتقدما خدمتيهما بسعرين متقاربين أقل من الخدمة الأساسية لنتفليكس التي تبلغ 13 دولارا شهريا. لكن نية التصدي لتقدم نتفليكس المهول في عالم البث التلفزيوني أوضح ما يكون.

أعلنت آبل الأنباء الثلاثاء بينما كشفت أيضا عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة لا تختلف في الشكل كثيرا عن هواتف آيفون التي صدرت العام الماضي سوى في إضافة كاميرا لالتقاط الصور من الزوايا شديدة الاتساع.