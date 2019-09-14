"الزرقاء متعددة العيون".. فراشة لا تزال تزين تونج إيلي التركية رغم انخفاض الحرارة

بجمالها الأخاذ، تسحر الفراشة الزرقاء، المعروفة باسم "الزرقاء متعددة العيون"، كل من يشاهدها في ولاية تونج إيلي شرقي تركيا.

وتستضيف الولاية الثرية بغطائها النباتي مئات الأنواع من الفراشات، في كل عام، في الربيع والصيف وبدايات الخريف.

وتضم الولاية أكثر من 1600 نوع مسجل من النباتات؛ ما يجعلها قبلة للفراشات.

ويتزين قضاء أوفاجيك في الولاية بأنواع الفراشات ذات الألوان الزاهية، لا سيما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول من كل عام.

ومن بين الفراشات، التي لا تزال تحلق في مثل هذه الأوقات بالمنطقة رغم انخفاض درجات الحرارة، فراشة "الزرقاء متعددة العيون" واسمها العلمي "polyommatus bellargus".

ويمكن رؤية هذه الفراشة ذات الأجنحة المنقطة الجميلة، في معظم أرجاء تركيا، باستثناء سواحل إيجه.

ويفضل هذا النوع من الفراشات العيش في المراعي وأطراف الغابات.