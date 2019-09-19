باحثون أتراك يرصدون على شواطئ تركيا سمكة تعيش عادة في البحار الاستوائية

رصدت أبحاث أكاديمية في ولاية هاطاي، المطلة على البحر المتوسط جنوبي تركيا، أول سمكة من نوع "بوماكانثوس إمبراطور" على شواطئ البلاد.

وفي حديث للأناضول، قال جمال طوران، عضو الهيئة التدريسية في قسم علوم البحار بجامعة إسكندورن التقنية، إن الأبحاث صادفت للمرة الأولى سمكة من نوع بوماكانثوس إمبراطور على شواطئ تركيا.

وأشار طوران، إلى أن السمكة صودفت في خليج إسكندورن، بهاطاي.

وبيّن أنهم ألقوا على السمكة لقب "فنربهتشة"، وهو اسم النادي التركي العريق لكرة القدم الذي تأسس عام 1907.

وأوضح أن فكرة وضع لقب فنربهتشة على السمكة، يأتي بسبب لونها حيث تتألف من اللونين الأصفر والكحلي (الأزرق الداكن) المخطط، وهو لون وشكل قميص النادي التركي.

ولفت أن هذا النوع من الأسماك يعيش غالبا في البحار الاستوائية، وأنه مع تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة مياه البحر المتوسط، تأتي أنواع من الأسماك عن طريق عبور قناة السويس.

وذكر أن سمكة "بوماكانثوس إمبراطور" من الأسماك التي ترعى في الأحواض، بمتوسط طول 31 سم ووزن كغ واحد.