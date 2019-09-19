هواوي تطلق أحدث هواتفها الذكية بنظام أندرويد خال من تطبيقات غوغل

أماطت شركة هواوي اللثام عن هاتف ذكي جديد سوف يحمل نسخة من نظام التشغيل أندرويد، خاصة بالشركة الصينية العملاقة في مجال التكنولوجيا بسبب عقوبات التصدير الأمريكية.

وكشفت الشركة عن سلسلة "ميت 30" من الهواتف في حدث في ميونيخ بألمانيا اليوم الخميس.

ومن غير المتوقع أن تخرج النسخة بتطبيقات غوغل المشهورة مثل كروم ويوتيوب وبريد غوغل أو متجر غوغل للألعاب، ما يحد من جاذبيتها لدى المستهلكين.

وتكافح هواوي، ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم، بعد أن عرقلت إدارة ترامب الوصول إلى المكونات الأمريكية والتكنولوجيا في مايو/ أيار لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأصدرت واشنطن إعفاءات مؤقتة سمحت لهواوي بالحفاظ على برامج للأجهزة الموجودة، ولكنها لا تغطي المنتجات الجديدة مثل "ميت 30".