ناسا تطلق اسم العالم المصري فاروق الباز على كويكب مكتشف حديثاً

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اسم عالم الفضاء المصري فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

وأطلق الاتحاد العالمي للفلك، التابع للأمم المتحدة، اسم الباز على الكويكب، لدوره مع "ناسا" بداية بمشروع "أبولو" لاستكشاف سطح القمر منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة "أبولو سيوز" الأمريكية ـ الروسية المشتركة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق اسم عالم مصري على كويكب بالسماء، فيما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، التهنئة للباز عبر حساب الوزارة على "فيسبوك".

ولد الباز في 2 يناير/ كانون الثاني 1938 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شمال)، ونال البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة "عين شمس" في عمر العشرين.

كما حصل في 1961 على ماجستير في علوم الجيولوجيا، ودكتوراه عام 1964، ثم عمل في وكالة "ناسا" خلال برنامج "أبولو".