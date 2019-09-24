وفاة طالبة تركية اشتهرت على وسائل التواصل بنضالها ضد السرطان

توفيت في وقت متأخر من يوم الجمعة في مستشفى خاص في إسطنبول الشابة "نسليجان تاي"، البالغة من العمر 20 عاماً والمعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نضالها ضد مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى للعلاج في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

"تاي" طالبة في جامعة بهجة شهير في إسطنبول، وقد تمكنت بالفعل من الفوز بقلوب الكثيرين بسبب نضالها ضد السرطان حيث هزمت المرض ثلاث مرات من قبل.

ألهمت "تاي" مرضى السرطان بشكل كبير حيث تم تشخيص الورم الذي أصابها بأنه خبيث وواسع الانتشار، ونالت حب الملايين من خلال مقاطع الفيديو والرسائل التي بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بالرغم من بتر ساقها اليسرى في عام 2018.

وقال "غازي يغيت باشي" رئيس مشفى ميدبول في إسطنبول: "لقد فقدناها بسبب فشل العديد من الأعضاء الذي نشأ أثناء علاجها في وحدة العناية المركزة، نرجو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم محبيها الصبر والسلوان".

ونقل "إبراهيم قالن" المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، تعازيه الحارة على تويتر، وقال: "لقد رحلتِ لكنكِ تركت الخير والعزيمة والأمل".

وقام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بالتغريد قائلاً: "كفاحك ومقاومتك قدوة لنا جميعاً، فرحتك في الحياة أعطت الأمل للجميع".

كذلك قدم وزير المالية التركي "براءت ألبيرق" تعازيه الحارة بوفاة "تاي" اضافة إلى زعيمة حزب IYI المعارض "ميرال أكشينر" وعمدة إسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، والعديد من المشاهير الأتراك.

وكتب نادي بشيكتاش الرياضي التركي على موقع تويتر "كفاحك وأملك وابتسامتك الجميلة لن تنسى". كذلك قدمت أندية "غلطة سراي" و"فنارباهجي" تعازيها على تويتر.

من جهتها، كتبت جامعة بهجة شهير على حسابها في تويتر: "سنذكر دائماً طالبتنا نيسليجان تاي بوجهها المبتسم وروح الحياة التي تمتعت بها والتي تلهم الجميع مواصلة تحدي المصاعب. نسأل الله العظيم أن يسكنها الجنة".