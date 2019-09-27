الشرطة التركية تغرم 5 آلاف سائق بعد حظر التدخين داخل السيارات

ذكرت وزارة الداخلية التركية أمس الخميس أنه تم تغريم أكثر من 5000 سائق في عموم تركيا بسبب التدخين في السيارات، بعد دخول قانون يمنعه حيز التنفيذ.

وكان 37.065 شرطياً بمساعدة 169 كلباً بوليسياً، قد قاموا يوم الأربعاء، بتطبيق قانون جديد لمنع التدخين في السيارات. وفحصوا حوالي 150.000 سيارة في كافة أنحاء تركيا.

يذكر أن إنفاذ قانون السيارات الخالية من التدخين، جاء عقب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان للصحفيين يوم السبت الماضي والتي قال فيها: "أحياناً أرى السائقين يدخنون في السيارات، وعندما أراهم، أحذرهم وأخبرهم أنه أمر مخزٍ. نحن نسعى الآن لمنع السائقين وركاب المقعد الخلفي من التدخين".

لطالما كان لأردوغان الفضل في معركته ضد إدمان التدخين في تركيا، ففي يوليو/ تموز 2009، تم فرض حظر شامل على التدخين في جميع الأماكن المغلقة، بما في ذلك المطاعم والبارات والمقاهي. وتم توسيع الحظر لاحقاً ليشمل مواقع أخرى، مثل الملاعب والساحات.

يذكر أن عمليات فحص ومعاينة السيارات لمنع التدخين داخلها عادت بمنافع إضافية على المجتمع بأسره، إذ تم خلالها تغريم أكثر من 9000 سيارة لافتقارها للوثائق الرسمية أو بسبب احتوائها على أجزاء معيبة. وتم استبعاد حوالي 2000 سيارة من الخدمة.

كما تم أثناء عمليات التفتيش القبض على 693 مشتبهاً، معظمهم مطلوبين في جرائم مختلفة تتضمن القتل المتعمد، أو الانتساب إلى جماعة إرهابية مسلحة، أو جرائم متعلقة بالمخدرات.

كذلك تم العثور على ستة أشخاص مفقودين، بينهم طفلان.