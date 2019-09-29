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سبيس إكس تكشف عن أول مركبة مأهولة قادرة على الوصول للمريخ والعودة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.09.2019 10:40
آخر تحديث في 29.09.2019 23:49
سبيس إكس تكشف عن أول مركبة مأهولة قادرة على الوصول للمريخ والعودة

كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس للفضاء، النقاب عن مركبة فضائية صممت لنقل طاقم وشحنات إلى القمر أو المريخ أو أي مكان آخر في النظام الشمسي، والعودة والهبوط على الأرض بشكل عمودي.

وفي كلمة على الهواء مباشرة من مكان انطلاق المركبة بالقرب من الطرف الجنوبي لتكساس، قال ماسك السبت إنه من المتوقع أن تقلع المركبة "ستار شيب" للمرة الأولى في غضون نحو شهر أو شهرين وتصل إلى 65000 قدم (19800 متر) قبل العودة مرة أخرى إلى الأرض.

وقال إنه من الضروري أن تكون هناك إمكانية لإعادة استخدام المركبة، ومن المهم اتخاذ خطوات لتوسيع الوعي خارج كوكبنا.

وتابع حشد من الناس ماسك وهو يتحدث من أمام المركبة الفضائية الضخمة، التي لها واجهة معدنية عاكسة.

وذكر ماسك أن يوم السبت يصادف الذكرى الحادية عشرة لوصول مركبة سبيس إكس إلى مدارها للمرة الأولى.

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