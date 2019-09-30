تركيا.. افتتاح أول مكتبة متخصصة للأطفال دون سن الـ 3 أعوام

شهدت ولاية طوقات شمالي تركيا، افتتاح أول مكتبة مستقلّة مخصصة فقط للأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم 3 أعوام.



المكتبة الواقعة في حي "قارشياقا"، افتتحت من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية ومن المقرر أن تقدّم خدماتها للأطفال ضمن الفئة العمرية التي دون 3 سنوات.



وبإمكان الآباء القادمين إلى المكتبة برفقة أطفالهم، الحصول على الألعاب والكتب التي من شأنها تطوير المهارات البصرية لدى أولادهم.

كما تحتضن المكتبة العديد من النشاطات التي تساهم في تطوير المهارات والقدرات البدنية، والمعرفية والمفاهيمية لدى الأطفال.



وقال حمدي طورشوجو، المدير العام للمكاتب والمنشورات لدى وزارة الثقافة والسياحة التركية إن القراءة مهمة جداً في تطوير المهارات الثقافية لدى الأطفال، وتأمين انتشار عادة القراءة عندهم.

وأوضح أن هذا النوع من المكتبات، تساهم في جعل القراءة جزءاً رئيسياً من حياة الأفراد لاحقاً.



وأكد على أن من أهم أهداف المكتبة ترسيخ العلاقة بين الطفل والوالدين، وتعزيز مكانة المكتبة لدى الأطفال منذ الصغر.

وأشار إلى اعتزام وزارة الثقافة والسياحة، إنشاء مكتبة مخصصة للأطفال، في كل ولاية تركية.



بدورها، أعربت نورغول غنتش، إحدى زائرات المكتبة برفقة طفلها، عن إعجابها بالمكتبة، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في افتتاحها.