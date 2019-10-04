مهرجان "كوميكانو" للتسلية والمرح ينطلق مجدداً في إسطنبول

ينطلق مهرجان "كوميكانو" للتسلية والمرح يومي 19 و20 أكتوبر، مع نخبة من المبدعين والموهوبين وذلك في المركز الثقافي التابع للمتحف العسكري في منطقة "حربية" في إسطنبول.

ويتضمن المهرجان ارتداء الأزياء التمثيلية ولعب العديد من أدوار الرسوم المتحركة المشهورة والألعاب التي تؤديها شخصيات الكرتون الشهيرة، بالإضافة إلى لعبة التحقيق الجنائي التفاعلية الـ "CluedUpp" الدولية الحائزة على جوائز كثيرة التي ستنطلق في شوارع منطقة السلطان أحمد في إسطنبول يوم السبت 26 أكتوبر.

ويتضمن المهرجان العديد من المنصات والندوات وورش العمل المتعلقة بالرسوم المتحركة والتسلية ومجموعة واسعة من ممثلي الأدوار الموهوبين، ومسابقات الأزياء المتعلقة بالألعاب وعروض الكرتون المتحركة. ويرحب مهرجان المتعة والمرح

بضيوفه بين الساعة 11 -7 مساءً.

ما هي لعبة الـ CluedUpp؟

هي لعبة تحقيق جنائي تفاعلية بريطانية، حائزة على جوائز كثيرة. يتم لعبها في شوارع مختلف المدن التي تستضيفها، وتُقام أسبوعياً في ست مدن في جميع أنحاء العالم. وقد لعبها إلى الآن أكثر من 250.000 لاعب يهوى التحقيق، في أكثر من 25 دولة مختلفة. وهي مشهورة أكثر في عموم مدن إنجلترا وأوروبا والولايات المتحدة. وسوف تصل اللعبة إلى إسطنبول يوم السبت 26 أكتوبر للسنة الثالثة على التوالي، لتكون مغامرة مثيرة ونادرة لإبراز مهارات الهواة في التحقيق الجنائي. لذلك أطلق على يوم 26 أكتوبر اسم "يوم محقق إسطنبول". وستجري اللعبة في اليوم ذاته في مدن أخرى مثل براغ، ومالمو، وبودابست، وأثينا، وديترويت.

تقوم اللعبة على التحقيق في جريمة قتل مفترضة، من قبل فريق يتكون من الأصدقاء أو أفراد العائلة، يتراوح بين 2-6 أفراد كحد أقصى، وذلك من خلال البحث عن أدلة وحل ألغاز معقدة ومترابطة بشكل منطقي يستدعي إيجاد خيوط دقيقة تقود في النهاية إلى معرفة القاتل.

يمكن الاشتراك في هذه اللعبة عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، وستجري أحداث اللعبة في منطقة السلطان أحمد، تبدأ بين الساعة 10:00 - 13:00، ويجب حل اللغز بحلول الساعة 5 مساءً. ويتم حل اللغز عادة بين ساعة وأربع ساعات بحسب قوة الفريق.

وبالإضافة إلى جوائز الفرق الفائزة، سيكون هناك أيضاً مجموعة متنوعة من الجوائز التي يتم ربحها في فئات مثل جائزة "أسرع فريق"، و"أفضل ملابس تنكرية"، و"أفضل صورة جماعية"، و"أفضل اسم فريق"، و"أفضل محقق صغير" للأطفال. كما يُسمح للمشاركين في هذه المغامرة بإحضار كلابهم، وهي مؤهلة أيضاً للحصول على جوائز.