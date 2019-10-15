قط لطيف يرافق زوجين تركيين في أسفارهما الطويلة

يعشق الكثير من الناس السفر بالرغم من مشاقه وتكاليفه. ومع كل متاعب السفر لا يجد "حمزة موتلو" وزوجته "أوزجة كبرى ماجة" أية مشقة باصطحاب قطتهم الجذابة "أزمان" خلال رحلاتهم عبر الأناضول.

بدأ "موتلو" البالغ من العمر 24 عاماً وزوجته "ماجة" البالغة 25 عاماً وكلاهما يعمل في مشفى "آرتفين أرهافي" الحكومي، في المشي لمسافات طويلة والتنقل بهدف السفر والمتعة قبل عام تقريباً. نظراً لأوقاتهما المشغولة في معظمها بالعمل، كان الزوجان يواجهان صعوبة في إيجاد وقتٍ للسفر الذي يعشقانه، وعندما قررا ذلك فعلاً ورتبا جدولاً خاصاً للسفر، لم يرغبا في ترك قطتهما "أزمان" التي تبنياها منذ كانت هريرة صغيرة، وحيدة في المنزل، وعزما على اصطحابها معهما.

وقد عامل الزوجان القطة معاملةً فريدةً كرفيقة درب بدل أن يحملاها كحيوان أليف في صندوق خاص بها، ولذلك قاما بصنع حقيبة ظهر خاصة يمكنهم من خلالها حمل "أزمان" على طول الطريق.

وقالت "ماجة": "في البداية قمنا بأخذ أزمان معنا في رحلاتنا القصيرة. وعندما اعتادت على السفر، واصلنا نقلها معنا في كل مكان. نحن سعداء بالعيش والسفر مع أزمان. وعندما يصادفنا الناس على الطريق، تشعر أزمان بمتعة الاهتمام الذي يبديه الكل من حولها. لقد لوّنت حياتنا وجعلتها أجمل بكثير".

وأضافت أنهم شعروا بملل لا يوصف عندما سافروا إلى كابادوكيا بدون "أزمان". وعلّقت: "كم كنا سنستمتع أكثر لو اصطحبناها معنا!".

يذكر أن الزوجان سافرا حتى الآن برفقة القطة مسافة 10.000 كيلومتر. وزاروا كلاً من ولايات وان، وقارص، وأرضروم، وغيرسون، وبينغول، وطربزون، وريزة.