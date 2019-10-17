انطلاق معرض فرانكفورت الدولي الـ71 للكتاب بمشاركة تركية

افتتح يوم الثلاثاء في مدينة فرانكفورت الألمانية معرض الكتاب الدولي بدورته الـ71 لهذا العام، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والدولية مثل ولية عهد النرويج بالإضافة إلى عدد كبير من مثقفي العالم وعشاق القراءة والثقافة والفنون.

وقد انطلقت دورة المعرض الحالية تحت شعار "الحلم الذي نحمله" والمأخوذ من قصيدة لشاعر نرويجي مشهور"أولاف هوج"، حيث تحل النرويج ضيفة شرف على معرض فرانكفورت لهذا العام بحوالي 510 كتاب نرويجي تم نشرها باللغة الألمانية، وبمشاركة 20 من أشهر الكتّاب النرويجيين. كما يشارك في معرض فرانكفورت للكتاب أكثر من 7.000 عارضاً من 102 دولة و أكثر من 286.000 زائراً من 137 دولة.

ويستمر المعرض الذي افتتح يوم 15 أكتوبر لمدة خمسة. ومن المقرر أن تستضيف الأيام الثلاثة الأولى منه المتخصصين فقط كالناشرين والمؤلفين والمترجمين وغيرهم، في حين خصص اليومين الأخيرين لاستضافة جمهور الثقافة والأدب من كافة الأطياف.

يقدم المعرض في دورته الحالية أحدث مظاهر الثقافة والأدب والمنشورات وتجربة الاتجاهات الأكثر ابتكاراً. كما يقدم مجموعة واسعة من الكتب مقسمة إلى مجموعات موضوعية مختلفة منها الكتب الخيالية والواقعية وكتب الدين والتاريخ وكتب اليافعين والشباب والأطفال، وموسوعات العلوم والتكنولوجيا، والكتب الفنية والسياحية، بالإضافة إلى منصات حول الفن المرئي والكتب المسموعة ومواقع الكتب الصوتية العالمية. ويمثل هذا المعرض البوابة الدولية لتجارة الكتب والمنشورات بما يحتويه من تنوع فريد يجتذب المتخصصين و محبي الكتب على حد سواء.

وبدأ المعرض بانطلاق "قطار الأدب" من العاصمة الألمانية برلين وعلى متنه أهم الشخصيات الأدبية والسياسية، ووصل إلى مركز المعارض في فرانكفورت إيذاناً بافتتاح الحدث الذي يضم أيضاً عدداً كبيراً من الأنشطة والفعاليات التي تقام على هامش المعرض، بالإضافة إلى 93 جائزة مختلفة ستمنح يوم الجمعة في حفل خاص بتوزيع الجوائز. وسيناقش معرض الكتاب لعام 2019 من خلال فعالياته والحوارات التي تقام في أروقته، العلاقة بين الثقافة والطبيعة، ومواضيع تتعلق

بالذكاء الصناعي، وعلاقة الإنسان بالطبيعة وصراعه المستمر بين العجز والأمل، مع مواضيع أخرى تتعلق بتغير المناخ، وكيفية خلق الوعي عند طبقات المجتمع المختلفة.

وحول مشاركة دور النشر التركية في معرض فرانكفورت لهذا العام تحدث السيد "حسين دوغرو" عضو غرفة الناشرين الأتراك وهو مؤسس ومدير دار النشر التركية "دملا" وقال إن تركيا تحرص على المشاركة بهذه التظاهرة الأدبية الأكبر من نوعها في كل عام، لتوصل أفكار المؤلفين والمثقفين الأتراك للعالم، وأضاف أن مؤسسة "دملا" للطباعة والنشر التي تأسست عام 1974 كأول دار نشر تركية متخصصة في كتب الأطفال، تشارك كعادتها هذا العام بمجموعة جديدة من كتب الأطفال بالاضافة إلى 2750 عنواناً مختلفاً من كتب التاريخ والدين والفلسفة والروايات والمؤلفات التعليمية التي تنشرها الدار باللغات التركية والعربية والانكليزية.

وقال: "نشعر بالفخر والسعادة لأننا جزء من الدور التي تمثل تركيا هنا، وهذه هي المشاركة الخامسة عشرة لنا".

يذكر أن دار "دملا" للنشر حازت على جائزة أفضل ناشر لكتب الأطفال عام 2008.

كما تحدثت السيدة "توجة توغو" من دار النشر التركية "إيردم" وقالت إن 28 دار نشر تركية تشارك هذا العام في معرض فرانكفورت للكتاب. وأضافت أن دار "إيردم" تهتم بحضور المعارض العالمية وتسعى لنقل التراث التركي الثمين بمدلولاته الثقافية والتاريخية والفكرية للأجيال باللغات التركية والعربية والانكليزية بالإضافة إلى أدب الأطفال والأدب المعاصر الهادف والراقي، القادر على مواجهة موجات التطرف الفكرية التي تحمل نزعات الكراهية وعدم قبول الآخر.

كما تشارك العديد من الدول العربية في هذا المعرض مثل قطر والإمارات ومصر وعمان ولبنان والكويت والسعودية.

بقلم أسماء كامل.