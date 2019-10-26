باحثون يكتشفون 56 نوعاً جديداً من الكائنات البحرية في تركيا

اكتشف باحثون في جامعة "إيجة" التركية، 56 نوعا جديدا من الكائنات البحرية، خلال أبحاث علمية تواصلت منذ عام 2005، في مختلف المناطق البحرية بالبلاد.

وجرت الأبحاث، التي أشرف عليها الباحثون في كلية "المنتجات البحرية" بالجامعة، في بحري "مرمرة" و"إيجة"، وفي المياة العذبة، واكتشفوا خلالها 56 نوعا مختلفا.

وسجل الباحثون الأتراك، نوعا جديدا من السمك، وأنواعاً أخرى من الحشرات المائية، والرخويات، إضافةً إلى 6 أنواع من المرجان، و20 من المفصليات، و27 من الديدان الحلقية المائية.

وأطلق الباحثون، إسم "بريونوسوبيو أناتوليكا" على ديدان حلقية مائية، تعيش في الطين على عمق 10 أمتار بخليج "مرسين"، ليس لها عيون ويبلغ طولها 1 ميلميتر على الأكثر.

كما أطلقوا إسم "بوليدرورا برونيوبونستاتا"، على ديدان حلقية أخرى تم اكتشافها في منطقة "كوتشوك تشكمجة" الساحلية في إسطنبول، تعيش بدورها في الطين، وينتشر على صدرها وبعض أعضائها نقط بنية اللون.

وأسمى الباحثون، مخلوقا بحريا اكتشفوه في خليج "إزمير"، ويملك أربعة عيون، "برينوسبيو ماجيوليكاي".

وقال الباحث إرتان داغلي، عضو التدريس في الكلية، إن "التنوع البيولوجي في تركيا لم يتم فهمه بشكل جيد قبل عام 2000"، وإن "هذا التنوع في البحار التركية موجود بكثرة إلا أن هذا الغنى لم يتم اكتشافه بشكل كافٍ".

وأفاد بأن زيادة الأبحاث العلمية في منطقة البحر الأسود، ستؤدي إلى اكتشاف المزيد من أنواع المخلوقات البحرية.