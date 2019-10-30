فتاة تركية تحطّم الرقم القياسي بطول الشعر

يطلق الجميع على الصبية "بيلين أوزدمير" لقب "رابونزل" بطلة القصة الشهيرة بسبب طول شعرها، وهي تحب اللقب وتفخر بشعرها المميز.

وقد دخلت الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً والتي تعيش في ولاية إزمير، مؤخراً، كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية بشعرها الذي وصل طوله إلى 1.52 متر.

لا تتمتع طالبة الصف السادس بالاهتمام وجذب الانتباه أينما ذهبت فحسب، بل ويتجمع الناس لالتقاط الصور معها في كل مكان ومناسبة.

وحول طول شعرها المفرط قالت: "لم يرغب والداي بقص شعري عندما كنت طفلةً صغيرة، وبعدما كبرت قررت عدم قصه أيضاً". وتؤكد "أوزدمير" أنها لم تستخدم أية مادة كيميائية أو دوائية لتحقيق نمو إضافي لشعرها الجميل. وتقول إن مشكلة "الشعر الطويل" الوحيدة هي "اضطرار صاحبته إلى الانتظار".

وتقوم والدة "أوزدمير" بالعناية بشعر ابنتها بعد كل حمام.

وصرحت الفتاة لوكالة أناضول قائلةً: "يستغرق شعري حوالي ساعتين حتى يجف ويُمشط. تقوم والدتي بالعناية به بينما نحن نشاهد التلفاز. إنه ممل في بعض الأحيان لكن ليس كثيراً".

أما والدتها "سلمى"، التي أجرت دورات في تصفيف الشعر، فتعتبر العناية بشعر ابنتها "بيلين" أمراً ليس سهلاً. وتوضح بقولها: "غسل شعر ابنتي صعب للغاية. أنا أمشطه قبل استحمامها، وبعده. كما أن تجفيفه أكثر صعوبة، وأنا أمشط شعرها مرة أخرى بعد تجفيفه".

عقبة أخرى تواجه الفتاة ذات الشعر الطويل، وهي "التعثر به" لشدة طوله. تقول "أوزدمير" إنها ترسل شعرها الطويل في المناسبات الخاصة فقط مثل الحفلات، بينما تبقيه مرفوعاً دائماً في الأيام العادية.

يُذكر أن القائمين على موسوعة غينيس العالمية رفضوا في البداية ضم "أوزدمير" للموسوعة بسبب صغر سنها، لكنها تمكنت من الحصول على شهادة الانضمام في فئة الأطفال. وعن هذا الأمر قالت الفتاة: "لقد حطمت الرقم القياسي السابق الذي كان 84 سم".

وتحمل "نيلانشي باتيل" حالياً، وهي فتاة هندية بعمر 16 عاماً، الرقم القياسي لأطول شعر في فئة المراهقين بطول يصل إلى 170 سم.