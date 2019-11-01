أحد أبطال "قيامة أرطغرل" يحظى بحفاوة لافتة بالقدس

حظي "ملكشاه أوزَن"، أحد أبطال مسلسل "قيامة أرطغرل"، بحفاوة لافتة، من قبل الفلسطينيين خلال زيارته لمدينة القدس.

وصلى أوزَن، المجسد لشخصية "ملكشاه ألب" في المسلسل الشهير، والذي يزور فلسطين برفقة ابنه "إرشاه"، صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

والتقط المئات من الأشخاص في باحة المسجد الأقصى، صورا تذكارية مع الممثل التركي، مباشرةً بعد الصلاة.

وقال أوزَن، للأناضول، إن مسلسل "قيامة أرطغرل"، يلقى اهتماما كبيرا في فلسطين، على غرار تركيا.

وأردف: "إنه لشعور فريد أن يكون المرء في القدس، ويستنشق هوائها، ويلتقي سكانها، ويلقى الاهتمام منهم"، معربا عن سعادته بزيارة المدينة.

ودارت أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا وحول العالم، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).