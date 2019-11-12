تركيا تدخل موسوعة "غينيس" بغرس 303 آلاف و150 شتلة خلال ساعة

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسجيل وزارة الزراعة والغابات التركية رقما قياسيا بغرسها 303 آلاف و150 شتلة خلال ساعة واحدة في ولاية تشوروم شمالي البلاد.

جاء ذلك على لسان "شيدا صوباشبي" ممثلة الموسوعة في تركيا، في تصريح صحفي الثلاثاء، عقب الحملة الوطنية التي اطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتشجير لزرع 11 مليون شتلة في عموم الولايات التركية.

وقالت صوباشي "بسعادة بالغة نعلن دخول وزارة الزراعة والغابات التركية بموسوعة غينيس للأرقام القياسية بغرسها 303 ألفا و150 شتلة خلال ساعة واحدة في ولاية تشوروم شمالي البلاد".

وأعربت عن شكرها لكل من ساهم في هذا المشروع الاجتماعي الكبير المكافح لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.

ومن جهته، استلم بكر باك دميرلي وزير الزراعة والغابات التركي، كتاب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مقدما شكره لجميع المواطنين الذين ساهموا في الحملة الوطنية.

وأشار الوزير التركي في تصريح صحفي، إلى مشاركة مليون مواطن تركي في الحملة التي هدفت لزرع 11 مليون غرسة في 2023 نقطة بعموم الولايات التركية.

وكانت إندونيسيا صاحبة الرقم القياسي، استطاعت دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال زرع 232 ألف و647 غرسة في ساعة واحدة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شارك في وقت سابق الاثنين، في حملة التشجير التي انطلقت في العاصمة التركية أنقرة تحت شعار "اليوم غرس وغدا نَفَس"، إلى جانب وزير الزراعة بكير باك دميرلي ومسؤولين آخرين.