ثمانينية تلقن لصاً اقتحم منزلها درساً لن ينساه

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن لاعبة كمال أجسام تبلغ من العمر 82 عاماً حطمت طاولة على رأس رجل حاول اقتحام منزلها مساء الخميس.

ووفقاً للتقارير، كانت "ويلي ميرفي" المسنّة على وشك النوم في منزلها في نيويورك حوالي الساعة 11 مساء. عندما بدأ باب بيتها يُقرع بعنف. وعندما فتحت المرأة الباب، وجدت رجلاً مريب الهيئة يدّعي المرض ويطلب منها استدعاء سيارة إسعاف.

لكن "مورفي" رفضت السماح للغريب بدخول منزلها واتصلت بالشرطة، بينما استمر الرجل بضرب الباب إلى أن كسره ودخل المنزل.

اختبأت المرأة في الظلام واستغلت مرور الرجل أمامها لتسقط عليه طاولةً خشبيةً ثقيلة ثم هاجمته وانهالت عليه بالضرب بساقها المعدنية إلى أن سقط على الأرض.

بعد ذلك، سكبت المرأة عبوةً صغيرةً من شامبو الأطفال على رأس الرجل ثم ضربته بمكنسة حتى خرً مغشياً عليه.

وحول الحادثة قالت العجوز: "كان المنزل شبه مظلمٍ، وكنت بمفردي وأنا عجوز، لكنني مع ذلك تحليت بالإقدام والقوة، لقد اختار حقاً المنزل الخطأ".

وقد وصلت الشرطة في وقت لاحق إلى مكان الحادث استجابة لنداء المرأة.

يشار إلى أن "ميرفي" بدأت بممارسة رفع الأثقال في عام 2008، وراحت ترتاد الصالة الرياضية عدة مرات في الأسبوع. ومن الطريف أن الاتحاد العالمي لرفع الأثقال اضطر إلى إنشاء فئة جديدة لرافعي الأثقال تضم اللاعبين في "الثمانينات"، عندما بدأت "مورفي" بممارسة هذه الرياضة. وقد كرّمها الاتحاد الرياضي عام 2014، بتسميتها "ربّاعة العام".