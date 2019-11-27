لمحاصيل أكثر صحية.. مدينة "شيلة" تستضيف مهرجان "البذار الطبيعي"

مع ارتفاع عدد سكان العالم بشكل مطرد وتنامي إنتاج الغذاء، تشهد معايير الجودة في القطاع الزراعي انخفاضاً شيئاً فشيئاً لصالح مواكبة الطلب المتزايد على الغذاء. وفي أيامنا هذه يوشك العالم على فقدان البذار التقليدية غير المعدلة وراثياً.

ومن أجل لفت الانتباه إلى مخاطر الإفراط في الإنتاج الزراعي والحفاظ على سلامة البذور غير المعدلة وراثياً، تنظم مدينة "شيلة" الساحلية في إسطنبول -وهي واحدة من المدن التي ترعى حركة "الغذاء البطيء"- مهرجان البذار التقليدية السابع، في الأول من ديسمبر.

ويهدف المهرجان إلى تبادل أساليب الزراعة التقليدية مع الأجيال الشابة، وتعريف المستهلكين بأهمية الإنتاج الزراعي المحلي والبذار الطبيعية.

وستشارك في المهرجان 57 قرية تابعة لبلدية "شيلة"، حيث سيحضر القرويون بذورهم ومنتجاتهم المحلية لمبادلتها مع منتجاتٍ وبذور أخرى. وستتاح للزوار فرصة شراء الطعام اللذيذ المحضر محلياً أيضاً.

يذكر أن مدينة "شيلة" واحدة من المدن التي ترعى حركة "الغذاء البطيئ"، التي تهدف إلى الحفاظ على ثقافات وتقاليد الغذاء المحلية، وتلفت الانتباه إلى كيفية تأثير خياراتنا الغذائية على العالم من حولنا. كذلك تستضيف المدينة "سوق الأرض"، الذي يضم منتجي الأغذية المحليين، يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، كونها واحدة من أهم مدن "الغذاء البطيء" في تركيا.