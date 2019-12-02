بعد تأثرهما بـقيامة أرطغرل.. زوجان مكسيكيان يشهران إسلامهما

أشهر زوجان مكسيكيان إسلامهما، بعد تأثرهما بالأنشطة الإنسانية لتركيا ومسلسل "قيامة أرطغرل".

جاء ذلك خلال برنامج نظمته رابطة "المجتمع المسلم الأمريكي" في لوس أنجلوس، وشارك فيه الممثل التركي جلال آل، الذي جسد شخصية عبد الرحمن ألب، في قيامة أرطغرل.

وحظي الفنان آل، الذي تحدث عن تركيا ومسلسل أرطغرل، باهتمام كبير من الحضور.

وفي ختام البرنامج، وقف زوجان مكسيكيان بجانب الفنان، ونطقا بالشهادتين معه، مشهران إسلامهما.

وأوضح الزوجان أنهما قررا الدخول في الإسلام، جراء تأثرهما بالأنشطة الإنسانية لتركيا حول العالم، ومسلسل "قيامة أرطغرل" على وجه الخصوص.

وأهدى الممثل آل، نسختين من القرآن الكريم، إحداهما بالإنجليزية والأخرى بالإسبانية، للزوجين، إلى جانب العلم التركي.

بدوره أعرب الفنان آل، عن سعادته البالغة، برؤية أناس يعيشون في أماكن بعيدة عن تركيا، ويتابعون أنشطتها الإنسانية ويتأثرون بها.