مستشار المغني البريطاني "يوسف إسلام" يعلن إسلامه بمسجد "كامبريدج"

اعتنق "بيدرو كارفالهو" أحد المستشارين الإعلاميين للمغني البريطاني الشهير، يوسف إسلام، الإسلام في مسجد كامبريدج شمال العاصمة البريطانية لندن الذي افتتحه أمس الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونطق كارفالهو بالشهادتين في مراسم اهتداء أقيمت بحضور الإمام التركي علي طوس، ليعلن بذلك اعتناقه للدين الإسلامي في مسجد كامبريدج.

وهنأ المغني البريطاني يوسف إسلام، كارفالهو على الهداية إضافة إلى جميع الموجودين في المسجد.

وأوضح كارفالهو، أنه يعتبر عملية تحوله إلى الإسلام بمثابة رحلة، وأنه يشعر بأن ذلك كان يتوجب فعله لأجل الله سبحانه.

بدوره، قال الإمام طوس، إن كارفالهو أخبره قبيل إعلانه إسلامه بأنه تعرّف على الدين الإسلامي بشكل جيد وأزال العقبات أمامه، وأنه يعمل مع المسلمين.

وأضاف أنه كان يبحث عن الوقت المناسب لإعلان إسلامه، مشيرا أنه نصحه بإعلان إسلامه دون تأخير.

وأوضح طوس، أن بلاده استقدمت الى ولاية قونية التركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، العديد من الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام بهدف تعريفهم بالمعلومات الأساسية للدين الإسلامي.

وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتح مسجد كامبريدج شمال العاصمة البريطانية لندن (80 كلم)، الخميس.

وانتهى القسم الأكبر من أعمال بناء المسجد في أبريل/ نيسان 2019 وهو يتسع لألف شخص، وفي الوقت نفسه جرى مراعاة الطراز المعماري الإسلامي أثناء تصميمه، كما اهتُم بأن يكون المسجد صديقاً للبيئة.