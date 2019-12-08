تركيا وجهة مميزة لإجراء عمليات التجميل

قطعت تركيا شوطا كبيرا في قطاع العمليات الطبية، لاسيما التجميل منها، ما أهلها لتكون أحد أبرز الوجهات في هذا المجال بالعالم.

وقال البرفيسور رجب دورصون عضو مجلس إدارة الجمعية التركية للأمراض الجلدية إن تركيا وصلت إلى مستوى متقدم عالميا في مجال عمليات التجميل، لتميزها بعدة أمور.

وأضاف في حديث للأناضول أن عددا كبيرا من المرضى الأوروبيين يفضلون تركيا لإجراء عمليات التجميل.

وأوضح دورصون أن تكلفة عمليات التجميل في تركيا أقل مقارنة بالدول الأخرى.

ولفت إلى أن الأطباء الأتراك وصلوا إلى درجة عالية في هذا التخصص أبهرت الأطباء الأجانب.

وأوضح دورصون أن تركيا شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في مجال السياحة الطبية.

وعن طرق الرعاية بالبشرة، قال دورصون يجب استخدام كريم الوقاية من الشمس في فصل الشتاء أيضا.

وأضاف أنه تجب حماية الجلد مع دخول فصل الشتاء؛ لأن البرودة والعوامل الموسمية تضر بالجلد.

وأضاف أن هناك طرقا مختلفة للتخلص من البقع الجلدية منها تقنية الليزر.

ولفت دورصون إلى أن علاجات البقع التي تتطبق بطريقة خاطئة، من الممكن أن تتسبب في سرطان الجلد أو أمراض الحساسية الخطيرة في المستقبل.

وشدد على ضرورة الحفاظ على نظافة البشرة ورطبتها، وحمايتها من أشعة الشمس، وعرض جميع المنتجات الطبية على الطبيب قبل استعمالها.