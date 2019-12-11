شاب تركي يحول فروع الأشجار المهملة إلى تحف فنية

يجمع التركي جمهور غوناي فروع الشجر المتروكة في الطبيعة ثم يحولها إلى مجسمات فنية رائعة.

ويقيم غوناي (38 عاماً)، في قضاء "طفشانلي" بولاية كوتاهية، غرب تركيا، حيث يعمل كمشغل خلاطة خرسانات جاهزة بإحدى الشركات.

فهو يصنع منازلا من الخرسانة في عمله، أما في ورشته فيصنع مجسمات المنازل من فروع الشجر.

يقول غوناي إنه بدأ في عمل مجسمات المنازل بفرع شجرة وجده في موقع عمله منذ 5 سنين، وإنه لم يسبق له عمل أي مجسم بالأخشاب من قبل.

وتابع: "ذات يوم تعثرت قدمي في فرع شجرة بينما كنت في الموقع. وكان مغبّرا بالتراب، ولعل هذا الفرع انقطع من شجرة بفعل عاصفة ما، وكان جميلا للغاية".

وأضاف: "أخذت الفرع معي إلى المنزل، وأزلت عنه التراب ونظفته، وانبهرت بجماله. وبدأت أشكله بسكين متخيلا إياه قطعة من غابة. ولأنني فضلت أن يكون العمل طبيعيا تماما لم استخدم اية آلة صناعية في انجازه".

وأوضح غوناي أنه أنجز العديد من المجسمات الخشبية من الأشجار دون أن تفقد خصائصها الطبيعية.

وذكر أن الناس من حوله لم يألفوا عمله على المجسمات الخشبية في البداية. وأنه أصبح موضع سخرية بسبب عمله على المجسمات، وتعرض لانتقادات من قبيل "أليس لديك عمل آخر تنشغل به؟"، "لماذا تشغل نفسك بالخشب؟".

ولفت أن مجسماته نالت إعجاب البعض، وهناك من عرض شراءها.

وأوضح أن لكل فرع شجرة حكايته الخاصة، مؤكدا على أنه أحيانا لا يعمل على تشكيل فرع الشجرة ويكتفي بتنظيفه وصنفرته ليظهر جماله وروعته.

وأضاف غوناي أن عمله على المجسمات الخشبية بمثابة علاج نفسي له فضلا عن كونه فن.